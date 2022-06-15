Электричество на время исчезнет из домов жителей кузбасского города

Сегодня в среду, 15 июня, в городе Прокопьевск произойдет массовое отключение света. По данным специалистов местной Энергосети, обесточивание затронет граждан, проживающих по следующим адресам:
- с 09:00 до 12:00 - ул. Брюсова, 1-11; ул. Герцена, 1-18; ул. Зенковская, 1-26; пер. Зенковский, 2-9; ул. Кузбассовская, 3-39; ул. Некрасова, 2-22; ул. Покровского, 66,71/А; ул. Сибстроевская, 3-22; ул. Тургенева, 1-18;
- ул. Бункерная, 1-18; ул. Коперная, 7-56; пер. Коперный, 2-43; ул. Московская, 6-14; ул. Обводная, 5-10; ул. Станционная, 19-61; пер. Станционный, 6-15; ул. Тушинского, 8-16; ул. Чехова, 2-23;
- с 13:00 до 16:00 - ул. Заречная, 5-32; ул. Деповская, 11-30; ул. Нарымская, 4-41; ул. Крылова, 1-4; ул. Прудовая, 1-41; ул. Дачная, 1-17; ул. Толстого, 2-16; пер. Пенсионерный, 1-5; ул. Речная, 2-18; пер. Речной, 2-16; ул. Шишкина, 33,35,37,39/А,41,43,45; ул. Социалистическая, 4,6,8; ул. Институтская, 72.
Электричество исчезнет из-за проведения ремонтных работ на сети, пишет "Прокопьевск.ру".
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