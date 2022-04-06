Электричество на несколько часов исчезнет из домов прокопчан

По данным представителей прокопьевской Энергосети на среду, 6 апреля, запланировано плановое отключение электроэнергии, которое затронет граждан, проживающих в домах по следующим адресам:
- с 08:30 до 12:00 - ул. Аксакова, 19-40; ул. Весенняя, 39-79; ул. Д.Бедного, 23-55; ул. Летняя, 41-100; ул. Мамина-Сибиряка, 33-59; ул. Салаватова, 32-46; ул. Юргинская, 19-68; ул. 2-я Макаренко, 1-51; ул. 3-я Макаренко, 1-45; ул. 5-я Макаренко, 1-14; ул. Колпакова, 1-39,39/А; ул. 2-я Валуйская, 1-14; ул. 3-я Пятилетка, 1-42; ул. Абаканская, 3-19; ул. Валуйская, 1-13; ул. Ермака, 1-14; ул. Уютная, 1-6;
- с 09:00 до 12:00 - СНТ "Березка"; ПОС. КЕРЛЕГЕШ: ул. Весенняя, 31-44; ул. Дачная, 1-23; ул. Луговая, 1/А-24; ул. Полевая, 17/А,30; ул. Центральная, 42; пер. Школьный, 1-10;
- с 09:00 до 17:00 - ул. 2-я Искусства, 16-29; ул. Искусства, 23-57;
- с 13:00 до 16:00 - ул. Гайдара, 28,32,34,38,44,46; ул. Проектная, 98-123; ул. Чинакала, 2-25;
- с 13:00 до 17:00 - ул. Брюсова, 1-11; ул. Герцена, 1-18; ул. Зенковская, 1-42; пер. Зенковский, 2-9; ул. Кузбассовская, 3-39; ул. Некрасова, 2-22; ул. Покровского, 66,71/А; ул. Сибстроевская, 3-38; ул. Тургенева, 1-18; ул. 2-я Зенковская, 2-19; ул. Ветеранов, 2/А,4; ул. Лобановская, 3-46; ул. Лосевых, 1-73; ул. Терешатская, 2/А,3-31; пер. Терешатский, 1-34; ул. Изоринская, 1-49; ул. Тогульская, 20-74; гаражи от ТП-87 (район ПФЗ).
Отмечается, что перебои возникнут из-за проведения ремонтных работ на сети, пишет "Прокопьевск.ру".
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