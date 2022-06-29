Электричество исчезнет из кузбасских домов

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В кузбасском городе специалисты запланировали новое отключение света, которое произойдет уже сегодня.

Сегодня в среду, 29 июня, часть прокопчан лишится электроэнергии из-за проведения ремонтных работ на сети. По данным специалистов, отключение затронет граждан, проживающих по следующим адресам:

  • с 13:00 до 15:00 - ул. 2-я Серова, 5-60; ул. Ст.Разина, 1-102; пер. Сафоновский, 2-12; ул. Дементьевская, 1-11; ул. Серова, 1,3,4,6,10-72; ул. Сафоновская, 3,4;
  • с 13:00 до 16:00 - ул. Пионерская, 56,58,60;

Также света не будет в СНТ "Тополь", СНТ "Рябинка", пишет "Прокопьевск.ру", ссылаясь на диспетчера местной Энергосети.

Да!
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