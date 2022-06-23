Электричество исчезнет из домов жителей кузбасского города

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В кузбасском городе специалисты намерены провести ремонтные работы и на это время отключить свет.

В четверг, 23 июня, часть прокопчан будет сидеть без электричества, о чем рассказали специалисты. Отмечается, что света не будет из-за ремонтных работ в период с 09:00 до 16:00 в домах граждан, проживающих по адресам:

  • СНТ "Тополь",
  • СНТ "Рябинка";
  • СНТ "Курортное";
  • ул. Парковая, 280,280/А,282,18/А,278-287;

А также с 13:00 до 16:30 - ул.Азовская, 1-8; ул.Бежецкая, 1-38; ул.Профсоюзная, 1,1/Б,2-14; ул.Яшкинская, 2-30.


с 13:00 до 16:30 по ул. Азовская, 1-8; ул. Бежецкая, 1-38; ул. Профсоюзная, 1,1/Б,2-14; ул. Яшкинская, 2-30. Информация составлена по сообщению диспетчера городской Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".

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