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Электричество исчезнет из домов прокопчан

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Отключение электроэнергии сегодня затронет некоторых прокопчан. Специалисты назвали адреса, которые попадут под временное обесточивание.

Свет исчезнет из домов части прокопчан в пятницу, 13 мая. По данным специалистов, такие меры необходимо принять для проведения ремонтных работ. Без электричества останутся следующие адреса:

  • с 08:30 до 12:00 - пер. Березовский, 10,23; ул. Невская, 1-36; ул. Орловская, 20-34; ул. Смоленская, 2-34; пер. Смоленский, 3-15; ул. Троицкая, 1-18; пер. Троицкий, 3-30;
  • с 09:00 до 12:00 - ул. 2-я Строительная, 12-30; ул. 2-я Полысаевская, 4,7,12; ул. Беломорская, 1-32; ул. Колпашевская, 1-41; ул. Ладожская, 1-16; ул. Онежская, 1-25; ул. Полысаевская, 1-18; ул. Революции, 147; ул. Ржевская, 1-37; ул. Каспийская, 1;
  • с 13:00 до 15:30 - ул. 40 лет Октября, 18,20,26,27,29,3-39; ул. 2-я Надворная, 1-15; ул. Надворная, 1-35; ул. 2-я Березовская, 1-44; ул. Березовская, 2-74; пер. Березовский, 3-7; ул. Конева, 1-78,78/А; ул. Нигреева, 1-66; ул. Орловская, 5-18; ул. Троицкая, 2; пер. Троицкий, 26.

Информация составлена по данным диспетчера городской Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".

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