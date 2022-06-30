Электричество исчезнет из домов некоторых жителей Кузбасса

В четверг, 30 июня, в городе Прокопьевск часть потребителей лишится электроэнергии. Отмечается, что это произойдет из-за ремонтных работ на сети. Так, света не будет по следующим адресам:
- с 09:00 до 13:00 - ул.Гайдара, 9, 10, 11, 13, 14, 15;
- с 10:00 до 16:00 - с/о Мичуринец-1; с/о Мичуринец-2; ул.2-я Загорная, 1/А-20; ул.Влажная, 1-148; ул. Загорная, 1-67; с/о ш. Дзержинского, 106-154; ул. Ярославская, 1-62; ул. Уланина, 2-75,75/А; ул. Тепличная, 1-14; ул. Полярная, 1-64; ул. 2-я Ярославская, 3-66; ул. Волоколамская, 1-12; ул. Ногинская, 1-20; ул. Пологая, 1-15; ул. Тиссульская, 1-19,19/А; ул. Спартаковская, 1-34; ул. Тепличная, 13-68; Жил. пос. Ш. Дзержинского, 3,33; ул. Огоньковая, 4; ул. Зайнутдинова, 36-39; ул. Ватутина, 1-15; ул. Говорова, 1-23; ул. Доватора, 1-8; ул. Майкопская, 1-35; ул. Сестрорецкая, 2-22; ул. Таманская, 2-11; пер. Таманский, 1-16; ул. Толбухина, 1-19; ул. Ушакова, 1-38;
- с 13:00 до 16:00 - ул.1-й пер.Залинейный, 1-46; 2-й пер. Залинейный, 1-17; ул. Главная, 238-280,349/А; пер. Главный, 1-25; ул. Пионерская, 56, 58, 60.
Информация составлена по сообщению диспетчера городской Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".
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