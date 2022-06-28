Электричество исчезнет из домов некоторых жителей Кузбасса

Сегодня во вторник, 28 июня, часть прокопчан лишится электроэнергии, о чем предупредили специалисты. Отмечается, что обесточивание домов связано с проведением ремонтных работ и затронет следующие адреса:
- с 09:00 до 11:00 - СНТ "Курортное", 1-165; ул. Парковая, 280, 18/А, 278-287;
- с 09:00 до 14:00 - ул. Артема, 13, 17-35; ул. Пролератарская, 5,6-34; ул. Рудничная, 12, 9-70; ул. Селиванова, 9, 8-14;
- с 13:00 до 15:00 - ул. Зеленстроевская, 1-5; ул. Зимовщиков, 5-26; ул. Мичурина, 2-5; ул. Попова, 32; ул. Серова, 19-45;
- с 14:00 до 16:00 - ул. Кочеткова, 1-57; ул. Магаданская, 1-115; пер. Магаданский, 1/А,1/Б,28/А,28/Б,29/А,29/Б,30/В,30/Г,32/А,33/А,33/В,33/Е,35/А,35/Б, 38/А,53/А,115/А,2-117; ул. Входная, 1-12; ул. Диагональная, 1,1/А,1/Б,1/В,1/Г,2,2/А,3/А,5/Б,5/В; ул. Подольская, 10,1-16; ул. Рекордная, 1-27,27/Б,27/В.
Информация составлена по сообщению диспетчера городской Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру"
Загрузка комментариев