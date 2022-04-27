Электричество исчезнет из домов некоторых прокопчан

Сегодня в среду, 27 апреля, прокопчанам придется пережить очередное отключение света, которое произойдет из-за необходимости проведения ремонтных работ.
Обесточивание затронет граждан, проживающих в домах по следующим адресам:
- с 08:30 до 16:30 - ул. Володарского, 15,24; ул. Розы Люксембург, 4; ул. Кооперативная, 2-17; ул. Техническая, 1-18; ул. 2-я Техническая, 3-47; ул. 3-я Техническая, 1-14; ул. Вахрушева, 1-43; ул. Маркшейдерская, 8-31; ул. Болотная, 8-55; ул. Калинина, 8-34; ул. Коммунальная, 6-28; ул. Соловьевка, 3; пер. Проспектный, 1/А;
- с 09:00 до 17:00 - ул. Веры Волошиной, 1-17; ул. Загородная, 3-16; ул. Индивидуальная, 22-62; ул. Краснопресненская, 1/А-28; ул. Победы, 2-45; ул. Революции, 102,104,106,108,100-140; пл. Соревнования, 1-21; ул. Ударная, 1-18; ул. Русская, 3-15; ул. 2-я Хабаровская, 21-46/А; ул. Бажова, 1-21; ул. Завьяловская, 1-19; ул. Землячки, 1-38; ул. Итатская, 5-8; ул. Партизанская, 1-14; ул. Сухова, 1-13; ул. Фурманова, 3-10; ул. Хабаровская, 44-132; ул. 2-я Парниковская, 43-65; ул. 2-я Украинская, 7-9; пер. Иркутский, 11-27; пер. Казанский, 4-15; пер. Пермский, 6; ул. Пугачева, 3-23; ул. Русская, 12-21; пер. Русский, 1-30; пер. Самарский, 3-18; ул. Украинская, 7-39; пер. Харьковский, 1-20; пер. Хабаровский, 42-73;
- с 13:00 до 17:00 - ул. Павлова, 5, 6, 7, 1-65.
Соответствующую информацию предоставил диспетчер местной Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".
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