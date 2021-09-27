Экстренные службы приняли более 200 звонков от кемеровчан после снегопада

Согласно последним данным, за день в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило 212 звонков от жителей кузбасской столицы, которые сообщали об упавших деревьях и просили помощи. В результате аварийные бригады отработали 94 адреса, где были убраны ветки и упавшие деревья. В некоторых частях города продолжаются работы по расчистке проездов к социальным объектам. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, из-за обильных осадков в виде дождя и мокрого снега в городе начали падать деревья и ветки, которые не успели сбросить листву и не смогли выдержать нагрузки.