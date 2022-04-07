Экстренные службы и медики съехались к автовокзалу в кузбасском городе

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Кадры с экстренными службами, работающими у автовокзала в Ленинске-Кузнецком, появились в социальных сетях.

В местном сообществе "ВКонтакте" горожане поделились снимками, на которых видно машину скорой помощи и пожарных. Как сообщают очевидцы, кадры сделаны около автовокзала в Ленинске-Кузнецком.

Что случилось на автовокзале в Ленинске-Кузнецком, все службы стоят у входа, поинтересовался в Сети автор фото.

В комментариях некоторые подписчики сообщества предположили, что в городе проходили массовые учения. Также местные жители указали, что подобную картину наблюдали вчера и у стен железнодорожного вокзала.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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