Экстренная помощь потребовалась вышедшему в магазин кемеровчанину

Как стало известно, житель одного из многоквартирных домов по проспекту Химиков в Кемерове обратился в службу спасения. Мужчина рассказал, что вышел из дома за продуктами. В жилище при этом осталась включена электроплита. Когда он возвращался обратно, то в помещение попасть не смог, так как заклинило замок входной двери.

В результате спасателям пришлось проникать в квартиру при помощи штурмовой лестницы и отключать электричество. Об этом сообщается на сайте администрации Кемерова.