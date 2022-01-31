Экстренная помощь потребовалась отдыхающим в Кузбассе более 400 раз

«Агентство по защите населения и территории Кузбасса» поделилось статистикой, что за время горнолыжного сезона, спасатели помогли туристам более чем 400 раз. Отдыхающие получали травмы разной степени. Им экстренно оказывали первую помощь и передали пострадавших скорой.
Спасатели отмечают, что главной причиной травм на трассах является несоблюдение отдыхающими правил поведения, нахождение на трассе в нетрезвом виде и переоценка своих возможностей.
По данным ГУ МЧС по Кузбассу, для безопасного занятия активным отдыхом необходимо:
- иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы),
- быть в физической и технической подготовке,
- контролировать скорость и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, погодными условиями и наличием препятствий,
- пребывать на трассе в трезвом состоянии
- объезжать стоящего ниже лыжника, или того, который медленно двигается, следует на расстоянии не менее 5 метров, предупреждая голосом о себе,
- подниматься по трассе без использования горнолыжного подъемника необходимо справа по краю склона, не мешая лыжникам, которые спускаются,
- при пересечении склона контролировать верхнюю от себя его часть,
- запрещается «подрезать» лыжников и сноубордистов, так как это может привести к травме последнего,
- не останавливайтесь на узких участках трасс, и тех отрезках, которые плохо просматриваются, на виражах и за холмами потому, что лыжник, который спускается, вас не видит.
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