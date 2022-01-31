Экстренная помощь потребовалась отдыхающим в Кузбассе более 400 раз

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Сотрудники ГУ МЧС по Кузбассу с начала сезона оказали помощь отдыхающим на горнолыжных курортах более чем 400 раз.

«Агентство по защите населения и территории Кузбасса» поделилось статистикой, что за время горнолыжного сезона, спасатели помогли туристам более чем 400 раз. Отдыхающие получали травмы разной степени. Им экстренно оказывали первую помощь и передали пострадавших скорой.


Спасатели отмечают, что главной причиной травм на трассах является несоблюдение отдыхающими правил поведения, нахождение на трассе в нетрезвом виде и переоценка своих возможностей.


По данным ГУ МЧС по Кузбассу, для безопасного занятия активным отдыхом необходимо:

  • иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы),
  • быть в физической и технической подготовке,
  • контролировать скорость и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, погодными условиями и наличием препятствий,
  • пребывать на трассе в трезвом состоянии
  • объезжать стоящего ниже лыжника, или того, который медленно двигается, следует на расстоянии не менее 5 метров, предупреждая голосом о себе,
  • подниматься по трассе без использования горнолыжного подъемника необходимо справа по краю склона, не мешая лыжникам, которые спускаются,
  • при пересечении склона контролировать верхнюю от себя его часть,
  • запрещается «подрезать» лыжников и сноубордистов, так как это может привести к травме последнего,
  • не останавливайтесь на узких участках трасс, и тех отрезках, которые плохо просматриваются, на виражах и за холмами потому, что лыжник, который спускается, вас не видит.
Да!
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