Экстренная помощь потребовалась отдыхающим в Кузбассе более 400 раз

«Агентство по защите населения и территории Кузбасса» поделилось статистикой, что за время горнолыжного сезона, спасатели помогли туристам более чем 400 раз. Отдыхающие получали травмы разной степени. Им экстренно оказывали первую помощь и передали пострадавших скорой.

Спасатели отмечают, что главной причиной травм на трассах является несоблюдение отдыхающими правил поведения, нахождение на трассе в нетрезвом виде и переоценка своих возможностей.

По данным ГУ МЧС по Кузбассу, для безопасного занятия активным отдыхом необходимо: