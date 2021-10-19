Эксперты заявили о росте средней зарплаты в Кузбассе до 47 000 рублей

По сведениям Кемеровостата, средняя заработная плата работников организаций в Кузбассе достигла 47 200 рублей. Это на 10,4% больше показателя августа прошлого года. В период с января по август средняя зарплата составляла 46 759 рублей.

Зарплата добытчиков угля была 80 875 рублей (+28,4% за год, +18,3% за месяц), специалистов в сфере финансов и страхования – 64 651 рубль (+17% за год, +7,2% за месяц), исследователей и разработчиков – 63 330 рублей (+4,3% за год, -18,9% за месяц).

Меньше зарабатывали производители одежды – 15 265 рублей (-4,5% за год, -4,3% за месяц), производители мебели – 17 116 рублей (+7,3% за год, +31,3% за месяц), работники сфер полиграфии и копирования – 17 835 рублей (+11,6% за год, +12,5% за месяц), специалисты в области образования – 23 442 рубля (-12% за год, -2,7% за месяц).