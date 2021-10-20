Эксперты выявили 80 партий потенциально опасной мясной продукции в Кузбассе

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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в Кемеровской области мясную продукцию, не соответствующую требованиям безопасности. С реализации было снято 80 партий товара.

В ходе проверок, проведенных экспертами Роспотребнадзора в Кузбассе за первые девять месяцев 2021 года, были исследованы 1020 проб мясной продукции. Товары проверяли на соответствие различных показателей требованиям нормативных документов.


Нарушения были выявлены по микробиологическим и физико-химическим показателям, при этом удельный вес некачественных проб составил не более 1%.

– По всем фактам выявления мясной продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента, приняты меры по приостановлению реализации данной продукции, должностными лицами Управления снято с реализации 80 партий мясной продукции объемом 164,8 кг, – сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кузбассу.

Отмечается, что в мясных изделиях на территории Кемеровской области не были обнаружены антибиотики, пестициды, токсичные элементы, генномодифицированные организмы и радионуклиды.

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