Эксперты выявили 80 партий потенциально опасной мясной продукции в Кузбассе

В ходе проверок, проведенных экспертами Роспотребнадзора в Кузбассе за первые девять месяцев 2021 года, были исследованы 1020 проб мясной продукции. Товары проверяли на соответствие различных показателей требованиям нормативных документов.

Нарушения были выявлены по микробиологическим и физико-химическим показателям, при этом удельный вес некачественных проб составил не более 1%.

– По всем фактам выявления мясной продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента, приняты меры по приостановлению реализации данной продукции, должностными лицами Управления снято с реализации 80 партий мясной продукции объемом 164,8 кг, – сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кузбассу.

Отмечается, что в мясных изделиях на территории Кемеровской области не были обнаружены антибиотики, пестициды, токсичные элементы, генномодифицированные организмы и радионуклиды.