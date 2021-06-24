Эксперты ВОЗ сообщили о возможности вакцинации детей и подростков от коронавируса

Вакцина, созданная Pfizer и BioNTech, годится для проставления ее людям от 12 лет и старше. Ученые обращают особое внимание на то, что для предоставления рекомендаций по вакцинированию детей младшего возраста, требуется дополнительная информация по использованию вакцин против COVID-19 среди детей.

Также в исправленной рекомендации отмечается, что поскольку у детей, зараженных коронавирусной инфекцией, болезнь проходит легче, то их можно вакцинировать не так срочно, как людей с хроническими заболеваниями или пожилых людей, если конечно ребенок не попадает в группу людей с высоким риском тяжелого течения болезни, сообщает ВОЗ.

Что касается отечественной вакцины "Спутник V", то ее клинические исследования среди детей от 12 лет и старше запланированы на конец июля и будут проходить в Москве, передает ТАСС.