Эксперты спрогнозировали потерю интереса туристов к Шерегешу

Участники рынка туристических услуг спрогнозировали снижение интереса путешественников к популярному в Кузбассе горнолыжному курорту к концу декабря 2021 года. По их мнению, потоки отдыхающих могут резко уменьшиться из-за ограничений по вирусу COVID-19. Стоит отметить, что местные власти решили отсрочить введение системы QR-кодов в Шерегеше, чтобы поддержать туристическую отрасль в регионе.

– Ситуацию может усугубить перспектива введения QR-кодов на самолетах, считают участники рынка. Это ограничит поток "дорогих" туристов из европейской части России, интерес которых к сибирским курортам уже подогрел цены на размещение в среднем на 30–70%, – передает слова экспертов " Коммерсантъ".

При этом управляющая гостиницей в Шерегеше заявила, что желающие приступили бронировать места для отдыха в новогодние каникулы еще в июле. Однако изначальное решение властей ввести и для отелей систему QR-кодов подпортило ситуацию с потоками гостей. Она отметила, что после выхода постановления многие сразу же отказался от брони, не дождавшись введения правок в документ.

Сейчас внедрение QR-кодов на территории горнолыжного курорта отложено до конца января. В связи с этим владельцы гостиничных комплексов выразили надежду, что опустевшие места кто-нибудь сможет занять.