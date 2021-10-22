Эксперты прокомментировали вероятность обвала цен на жилье в России

Специалисты выразили мнение, что в настоящие дни средняя стоимость жилья на территории России

остается недоступной для большинства граждан страны. При этом снижения цен на квартиры и дома в ближайшее время не предвидится, пишет Lenta.ru.

Также эксперты заверили, что одной из причин недосягаемости приобретения недвижимости для россиян являются высокие ставки по ипотечным займам. В том числе на рынке зачастую отсутствуют качественные предложения, в связи с чем потенциальные покупатели все чаще рассматривают варианты приобретения вторичного жилья.