Эксперты прокомментировали вероятность обвала цен на жилье в России

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Из данных специалистов следует, что цены на жилье на территории России остаются на достаточно высоком уровне для желающих приобрести недвижимость.

Специалисты выразили мнение, что в настоящие дни средняя стоимость жилья на территории России

остается недоступной для большинства граждан страны. При этом снижения цен на квартиры и дома в ближайшее время не предвидится, пишет Lenta.ru.


Также эксперты заверили, что одной из причин недосягаемости приобретения недвижимости для россиян являются высокие ставки по ипотечным займам. В том числе на рынке зачастую отсутствуют качественные предложения, в связи с чем потенциальные покупатели все чаще рассматривают варианты приобретения вторичного жилья.

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