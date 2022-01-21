Согласно информации министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, режим неблагоприятных метеоусловий (далее - НМУ) продлен для Новокузнецка, Новокузнецкого района и Прокопьевска. Ранее сообщалось, что так называемый режим "черного неба" вводится на обозначенных территориях до 18:00 пятницы, 21 января. Теперь режим НМУ будет действовать до 18:00 понедельника, 24 января.

Пока действует режим "черного неба", предприятиям, расположенным на территориях Новокузнецка, Новокузнецкого района (округа) и Прокопьевска рекомендуется сократить количество выбросов, так как метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Ранее синоптики рассказали о вредных примесях, которыми дышали жители Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска в декабре.