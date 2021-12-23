Эксперты призвали кузбассовцев к отказу от новогодних корпоративов

Эксперты регионального управления Роспотребнадзора напомнили кузбассовцам, что COVID-19, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. В связи с этим праздники рекомендовано встретить в кругу семьи и, по возможности, на свежем воздухе.
Кроме того, специалисты привели ряд правил, позволяющих снизить риски инфицирования:
- Следует воздержаться от мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе и корпоративов.
- Необходимо уделить особое внимание соблюдению физической дистанции в 1,5-2 метра.
- Массовые скопления людей даже вне помещений являются потенциально опасными.
- Лучше свести к минимуму контакты в период предпраздничных и праздничных дней.
- Нежелательно многократно ходить в гости или принимать их, так как это повышает риск инфицирования.
- Следует помнить про использование средств индивидуальной защиты.
- Необходимо воздержаться от выезда за пределы страны и учитывать эпидемическую обстановку во время планирования своих передвижений, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Ранее власти Кузбасса выпустили распоряжение, разрешившее проведение праздничных мероприятий при условии соблюдения противоковидных мер.
Загрузка комментариев