Эксперты призвали кузбассовцев к отказу от новогодних корпоративов

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Специалисты Роспотребнадзора Кемеровской области рассказали, почему не стоит посещать массовые мероприятия во время праздников.

Эксперты регионального управления Роспотребнадзора напомнили кузбассовцам, что COVID-19, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. В связи с этим праздники рекомендовано встретить в кругу семьи и, по возможности, на свежем воздухе.


Кроме того, специалисты привели ряд правил, позволяющих снизить риски инфицирования:

  • Следует воздержаться от мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе и корпоративов.
  • Необходимо уделить особое внимание соблюдению физической дистанции в 1,5-2 метра.
  • Массовые скопления людей даже вне помещений являются потенциально опасными.
  • Лучше свести к минимуму контакты в период предпраздничных и праздничных дней.
  • Нежелательно многократно ходить в гости или принимать их, так как это повышает риск инфицирования.
  • Следует помнить про использование средств индивидуальной защиты.
  • Необходимо воздержаться от выезда за пределы страны и учитывать эпидемическую обстановку во время планирования своих передвижений, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Ранее власти Кузбасса выпустили распоряжение, разрешившее проведение праздничных мероприятий при условии соблюдения противоковидных мер.

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