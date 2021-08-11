Эксперты признали школу в одном из городов Кузбасса аварийной

На своей странице в социальных сетях глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов сообщил о проведении встречи с родителями учеников школы № 9. Он рассказал, что эксперты завершили проверку здания учреждения и вынесли заключение о том, что оно является аварийным.

- Несмотря на желание некоторых родителей и учеников остаться в этой школе еще на год, мы не можем себе позволить рисковать жизнями детей и педагогов, - написал Фролов.

В связи с этим учеников школы № 9 будут переводить в другие учреждения муниципалитета.

Напомним, ранее также аварийной признали школу в Междуреченске, где обрушилась крыша и часть стены.