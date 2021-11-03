Эксперты признали парк в центре Кемерова самым экологичным

Экологи из Кузбасса составили рейтинг кемеровских парков, где указали преимущества и недостатки всех зон для отдыха, расположенных на территории областного центра. Общественник Андрей Герман на своей странице в Facebook поделился результатами проверки специалистов.

Из данных следует, что высшую оценку получил "Парк Ангелов" несмотря на то, что он расположен в центре города, рядом с проезжей частью. По мнению экспертов, первого места зона для досуга удостоилась за наличие большой зеленой лужайки, пешеходного фонтана, круглогодичного туалета и качественного дорожного покрытия.

Правда городской сквер имеет недостаток: неправильное озеленение, из-за которого насаждения не создают тень. Таким образом, в жаркий день деревья не защитят посетителей от палящих солнечных лучей.

Стоит отметить, что в список рейтинга экологи не включили парки Кедровки и Лесной поляны, поскольку они территориально расположены за чертой города.