Эксперты признали небезопасной детскую площадку на бульваре в Кемерове

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что детская площадка на бульваре Строителей в Кемерове была проверена после публикаций о травмировании ребенка. Эксперты определили, что объект представляет потенциальную опасность.

‒ Установлено, что детский игровой комплекс <...> не отвечает требованиям законодательства о безопасности при их эксплуатации несовершеннолетними, ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Так, ударопоглощающее покрытие имелось не на всей территории, а информационные таблички с правилами и возрастными требованиями отсутствовали.

Заместителю мэра кузбасской столицы было внесено представление об устранении нарушений.

Ранее редакция AVOKADO писала о травмировании юного кемеровчанина на детской площадке.