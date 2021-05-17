Эксперты предупредили россиян о представляющихся полицейскими мошенниках

Таким образом, журналисты, пообщавшись со специалистами международной компании, специализирующейся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз, пишут, что мошенники, обзванивая граждан страны начали представляться не только служащими банковских организаций, но сотрудниками полиции, различных госструктур и финансовых регуляторов.

- Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка, - процитировали эксперта-аналитика «Лаборатории Касперского» Виталия Воробьева.

Кроме того, специалист также предостерег, что зачастую мошенники пользуются узкой терминологии, чтобы убедительнее звучать перед своими жертвами. Бывает и такое, что горожан начинают «запугивать» привлечением к ответственности за отказ в сотрудничестве. Обусловлено это, как считают специалисты других компаний, связанных с цифровыми технологиями, тем, что при диалоге с полицейскими большинство людей начинает нервничать. Этим же и пользуются аферисты.