Эксперты предупредили новокузнечан о штормовом ветре

По информации, полученной от Кемеровского гидрометцентра, в южной столице Кузбасса ожидается ухудшение погодных условий. Сотрудники новокузнецкой ЕДДС сообщили, что в городе на три дня объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня, 18 ноября, температура в Новокузнецке упадет до -13℃ . Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, с порывами до 22 метров в секунду. В большинстве районов города пройдет снег с мокрым снегом, местами изморозь, метели. На дорогах гололедица.

В четверг, 19 ноября, ожидается до -26℃ ночью, днем местами до -14℃, -19℃. Ветер западный, ночью с порывами до 16 метров в секунду, днем ‒ до 20 метров в секунду. Снег, гололедица.

Температура в пятницу упадет до -21℃, -26℃ ночью, днем поднимется до -9℃,-14℃. Ветер западный, с переходом на юго-восточный. Местами порывы до 14 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

Новокузнечанам порекомендовали закрыть окна, закрепить находящиеся на балконах предметы. Водителей призывают убрать автомобили из-под одиноко стоящих деревьев, строительных лесов, рекламных стендов и линий электропередач. Автолюбители должны соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и быть внимательными при проезде через пешеходные переходы. Пешеходам также рекомендовано проявить особую бдительность.