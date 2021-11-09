Эксперты посчитали расходы кузбассовцев в 2021 году

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Специалисты Кемеровостата опубликовали данные по расходам жителей Кемеровской области в текущем году. Более трети заработка кузбассовцы тратят на продукты питания.

Согласно итогам обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем жители Кемеровской области имеют на руках 24,2 тысячи рублей. Из них на расходы у горожан уходит 15 858 рублей, а у жителей сельской местности ‒ 10 847 рублей.


На покупку продуктов питания и безалкогольных напитков жители региона тратят 32,9% средств, 13,8% на транспорт и еще 13,4% на услуги ЖКХ. За одежду и обувь кузбассовцы отдают 6,8%, а за услуги здравоохранения ‒ 5,7%. При этом на алкоголь и табак тратится лишь 3% денежных средств. Менее одного процента жители области тратят на гостиницы, кафе и театры, сообщают специалисты Кемеровостата.


Самые значимые траты в продуктовой корзине кузбассовцев приходятся на мясо ‒ 29%. За молоко и яйца жители региона отдают 16,8% средств, а за овощи, фрукты и орехи суммарно ‒ 15,7%.

Фото: Кемеровостат

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