Эксперты посчитали расходы кузбассовцев в 2021 году

Согласно итогам обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем жители Кемеровской области имеют на руках 24,2 тысячи рублей. Из них на расходы у горожан уходит 15 858 рублей, а у жителей сельской местности ‒ 10 847 рублей.

На покупку продуктов питания и безалкогольных напитков жители региона тратят 32,9% средств, 13,8% на транспорт и еще 13,4% на услуги ЖКХ. За одежду и обувь кузбассовцы отдают 6,8%, а за услуги здравоохранения ‒ 5,7%. При этом на алкоголь и табак тратится лишь 3% денежных средств. Менее одного процента жители области тратят на гостиницы, кафе и театры, сообщают специалисты Кемеровостата.

Самые значимые траты в продуктовой корзине кузбассовцев приходятся на мясо ‒ 29%. За молоко и яйца жители региона отдают 16,8% средств, а за овощи, фрукты и орехи суммарно ‒ 15,7%.