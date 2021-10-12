Эксперты озвучили доходы опытных охранников в Кузбассе

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Рекрутинговый сервис superjob подсчитал зарплаты секьюрити в Кемеровской области.

Из данных сервиса superjob следует, что в 2021 году средняя заработная плата сотрудников службы охраны на территории Кузбасса составила 25 000 рублей. Однако некоторым кандидатам работодатели готов повысить оклад при наличии определенных справок, лицензий и успехов в армии.


Например, доходы специалистов с медицинской книжкой и опытом работы составили от 15 до 20 тысяч рублей, а люди с опытом от одного года и наличием удостоверения частного охранника могут получать от 20 до 22 тысяч рублей. Что касается граждан, проработавших в должности секьюрити более трех лет, и имеющих разрешение на ношение оружия, то им могут предложить зарплату от 27 до 40 тысяч рублей.


В целом по стране самые высокие средние зарплаты у охранников – в Москве (45 тысяч рублей), а самые низкие – в Оренбурге (22 тысячи рублей). При этом выборка собрана из 30 крупнейших российских городов.

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