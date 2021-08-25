Во время тушения пожара в "Зимней вишне" пожарные не смогли бы спасти жизни находившихся в ТЦ людей. К такому выводу пришли эксперты в области пожарной безопасности, которые выразили свое мнение в комментарии к судебному заседанию по делам над двумя борцами с огнем Андреем Бурсиным и Сергеем Гениным, работавших в день трагедии в горящем строении.

— У пожарных не было ни единого шанса спасти 60 человек. Это ясно даже не пожарному. Это не может быть халатностью, — передает ТАСС слова доктора технических наук Юрия Глуховенко.

Стоит отметить, что судебное слушание прошло накануне во вторник, 24 августа, в здании Заводского районного суда города Кемерово. Спасателям предъявлено обвинение в халатности.

По оценке эксперта, звену Сергея Генина на сбор сил и средств для проведения спецоперации потребовалось бы не менее полутора часов, а такого количества времени в распоряжении у пожарных и посетителей крупного ТРЦ не было. К тому же в пожарно-спасательном гарнизоне могло не найтись нужного количества газодымозащитников, заключил специалист. При этом аналогичной точки зрения придерживается и председатель Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин.

— В этой ситуации они ничего не могли сделать физически. Но они спасли человека — и это максимум, что можно было сделать, — приводит слова собеседника агентство.

Также он добавил, что в данном случае обвинительный приговор в отношении кемеровских пожарных может негативно сказаться на всей противопожарной службе.