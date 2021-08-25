Эксперты оправдали "халатность" пожарных при тушении кемеровского ТЦ

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Специалисты прокомментировали работу кемеровских пожарных во время пожара в ТЦ "Зимняя Вишня". С их слов, шанса спасти 60 человек из горящего здания у борцов с огнем не было.

Во время тушения пожара в "Зимней вишне" пожарные не смогли бы спасти жизни находившихся в ТЦ людей. К такому выводу пришли эксперты в области пожарной безопасности, которые выразили свое мнение в комментарии к судебному заседанию по делам над двумя борцами с огнем Андреем Бурсиным и Сергеем Гениным, работавших в день трагедии в горящем строении.

— У пожарных не было ни единого шанса спасти 60 человек. Это ясно даже не пожарному. Это не может быть халатностью, передает ТАСС слова доктора технических наук Юрия Глуховенко.

Стоит отметить, что судебное слушание прошло накануне во вторник, 24 августа, в здании Заводского районного суда города Кемерово. Спасателям предъявлено обвинение в халатности.


По оценке эксперта, звену Сергея Генина на сбор сил и средств для проведения спецоперации потребовалось бы не менее полутора часов, а такого количества времени в распоряжении у пожарных и посетителей крупного ТРЦ не было. К тому же в пожарно-спасательном гарнизоне могло не найтись нужного количества газодымозащитников, заключил специалист. При этом аналогичной точки зрения придерживается и председатель Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин.

— В этой ситуации они ничего не могли сделать физически. Но они спасли человека — и это максимум, что можно было сделать, — приводит слова собеседника агентство.

Также он добавил, что в данном случае обвинительный приговор в отношении кемеровских пожарных может негативно сказаться на всей противопожарной службе.

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