Эксперты обозначили категорию наиболее подверженных заражению COVID-19 кузбассовцев

0
Фото:  

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какая группа населения Кемеровской области больше всего заболевает коронавирусной инфекцией.

По данным экспертов, наиболее часто коронавирусом в Кузбассе заражаются люди предпенсионного и пенсионного возраста. Подробнее об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова.

— Удельный вес заболевших у нас больше в группе даже не старше 60 лет, а от 50 до 64. Затем идет категория старше 60 лет, а потом — 30-49, — отметила специалист во время онлайн-брифинга по вопросам COVID-19.

Отмечается, что коронавирусом заболевает и более молодое население Кузбасса, в том числе и несовершеннолетние.


Напомним, что сегодня, 27 октября, в Кузбассе зарегистрирован рекордный прирост заболеваемости COVID-19. Ранее редакция AVOKADO писала о том, что в регионе может появиться система QR-кодов для привитых от коронавируса.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30527

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined