Эксперты обозначили категорию наиболее подверженных заражению COVID-19 кузбассовцев

По данным экспертов, наиболее часто коронавирусом в Кузбассе заражаются люди предпенсионного и пенсионного возраста. Подробнее об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова.

— Удельный вес заболевших у нас больше в группе даже не старше 60 лет, а от 50 до 64. Затем идет категория старше 60 лет, а потом — 30-49, — отметила специалист во время онлайн-брифинга по вопросам COVID-19.

Отмечается, что коронавирусом заболевает и более молодое население Кузбасса, в том числе и несовершеннолетние.

Напомним, что сегодня, 27 октября, в Кузбассе зарегистрирован рекордный прирост заболеваемости COVID-19. Ранее редакция AVOKADO писала о том, что в регионе может появиться система QR-кодов для привитых от коронавируса.