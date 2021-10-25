Эксперты объяснили похолодание в Кузбассе

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, из-за чего следует ждать понижения температуры.

Сообщается, что на текущей неделе в Кузбасс постепенно придет предзимняя погода. Это связывают с приходом холодного фронта.


Во вторник, 26 октября, столбики термометров покажут от 0ºС до -5ºС ночью, и до +11, +16ºС днем. Таким образом, второй день недели станет самым теплым.


На следующий день в регион придет похолодание в связи с затоком холодного арктического воздуха. Температура днем будет держаться в промежутке от 0ºС до +5ºС, на юге возможно повышение до +10ºС. В ночь на четверг столбики термометра опустятся до -2, -7ºС. Ожидается усиление западного ветра до 18-23 метров в секунду и осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.


В четверг, 28 октября, температура днем будет держаться в пределах +1,+6ºС. Сохранится западный порывистый ветер и осадки. Подобные погодные условия сохранятся до выходных, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.


В субботу, с приходом очередного холодного фронта, температура продолжит снижаться.


Ранее редакция AVOKADO писала о прогнозе погоды на текущую неделю.

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