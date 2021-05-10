Эксперт спрогнозировала рост ставок банковских вкладов россиян

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Вице-президент и старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова предрекла увеличение банковских вкладов россиян во второй половине года.

Ставки по депозитам могут увеличиться из-за роста конкуренции среди банков за вкладчиков во второй половине 2021 года, передает слова Ольги Ульяновой "Российская газета".

— Банки осознают необходимость нарастить базу фондирования на долгосрочную перспективу, чтобы продолжать наращивать кредит, и наиважнейший ресурс с этой точки зрения — вклады населения, — прокомментировала ситуацию специалист.

Кроме того, за минувший год россияне начали инвестировать на фондовом рынке и вкладывать свободные деньги в недвижимость, "разочаровавшись" в депозитах как способе накопления и сбережения денег. В связи с этим депозитные продукты банков теперь испытывают серьезную конкуренцию.


По словам специалиста, следует ожидать увеличения роста ставок на долгосрочные депозиты. Такой шаг позволит банкам привлечь средства на фиксированный долгий срок, что постепенно нормализует баланс по срочности активов и обязательств.

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