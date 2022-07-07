Эксперт спрогнозировал потепление в Кузбассе к выходным

К концу текущей недели в Поволжье, Западную Сибирь, в том числе и в Кузбасс, а также на Урал придет потепление до +27-31°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Эксперт рассказал, что на указанные территории сместится очаг тепла.

– На четыре-шесть градусов выше нормы температура к выходным прогнозируется на Урале, в Поволжье и Западной Сибири. Приходит настоящее лето с температурой около 30 градусов, – заявил Вильфанд, передает ТАСС.

Так, по данным Гидрометцентра, в Кемеровской области ожидается до +27°C.

Более подробный прогноз в скором времени дадут специалисты Кемеровского гидрометцентра.