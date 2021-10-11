Эксперт рассказала о влиянии осени на настроение кузбассовцев

В честь Всемирного дня психического здоровья главный психиатр области провела прямой эфир, на котором дала кузбассовцам некоторые рекомендации. Специалист отметила, что около 16% россиян сталкиваются с сезонными колебаниями настроения и депрессией.

Основная причина расстройств настроения – сокращение светового дня и, вследствие этого, снижение уровня мелатонина. Этот гормон отвечает за интенсивность биологических процессов, поэтому его недостаток влечет за собой возникновение подавленности, рассеянности, апатии. Однако причина подобного состояния может быть и другой.

‒ Если вы замечаете изменения в своем психическом здоровье, необходимо обратиться к специалисту, ‒ посоветовала специалист во время прямого эфира в Instagram-аккаунте Минздрава Кузбасса.

Отмечается, что для поддержания ментального здоровья необходимо придерживаться режима работы и отдыха.