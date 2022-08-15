Эксперт рассказала кузбассовцам о действиях при укусе змеи

По данным медиков, с начала 2022 года в Кузбассе было зафиксировано несколько случаев укусов змей. В связи с этим медики напомнили о том, что во время поездок на природу следует надевать высокие сапоги и одежду из плотной ткани. При обнаружении змеи, кузбассовцы не должны подходить к ней и трогать ее. От рептилии следует отойти, не совершая резких движений.

Если произошел укус, отсасывать яд ни в коем случае нельзя, так как он может распространиться по организму через микротравмы во рту. Сжимать место укуса, пытаясь выдавить яд, также запрещено – это травмирует кожу и улучшает всасываемость опасного вещества.

– Рану следует промыть проточной водой, обездвижить конечность и, если есть такая возможность, сделать импровизированную шину, – рассказала врач-терапевт Прокопьевской больницы Ирина Плотникова.

После этих действий необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее специалисты поделились снимками, на которые попали последствия укуса гадюкой годовалого кузбассовца. Также сообщалось, что 35-летний житель региона скончался после укуса рептилии.