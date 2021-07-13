Эксперт рассказал, сумеет ли Анна Блинкова успешно стартовать на турнире WTA в Лозанне

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В одном из поединков турнира в Лозанне 13 июля Ольга Говорцова из Белоруссии и Анна Блинкова из России сразятся за выход во второй круг. Эксперт рассказал, кто станет победительницей матча.

Ольга Говорцова плохо стартовала на харде, победив лишь в четырех играх из 11. Однако, перейдя на грунт, белорусская спортсменка стала демонстрировать хорошие результаты. На прошлой неделе Ольга сумела пройти в финал состязаний в шведском Бостаде, причем в 1/2 она сенсационно победила Петерсон.


82-я ракетка мира Анна Блинкова в этом сезоне играет не слишком хорошо. Всего она победила в 10 поединках из 24. Однако в начале июня теннисистка сумела пройти в полуфинал турнира в Боле (Хорватия). Проходил он именно на грунте. На корте Блинкова в последний раз появлялась на Уимблдоне. Тогда она прошла один раунд, обыграв Бабош (6:2, 6:2).


Теннисные аналитики отмечают, что прошлая неделя для Говорцовой выдалась очень напряженной. Белорусская спортсменка, игра которой пока еще нестабильна, вряд ли сможет сыграть на высоком уровне вторую неделю подряд.


Эксперт портала VseProSport Игорь Петров уверен в победе россиянки: "Думаю, Анна Блинкова воспользуется усталостью Ольги и пройдет во второй круг турнира в Лозанне".

Да!
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