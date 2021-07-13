Эксперт рассказал, сумеет ли Анна Блинкова успешно стартовать на турнире WTA в Лозанне

Ольга Говорцова плохо стартовала на харде, победив лишь в четырех играх из 11. Однако, перейдя на грунт, белорусская спортсменка стала демонстрировать хорошие результаты. На прошлой неделе Ольга сумела пройти в финал состязаний в шведском Бостаде, причем в 1/2 она сенсационно победила Петерсон.

82-я ракетка мира Анна Блинкова в этом сезоне играет не слишком хорошо. Всего она победила в 10 поединках из 24. Однако в начале июня теннисистка сумела пройти в полуфинал турнира в Боле (Хорватия). Проходил он именно на грунте. На корте Блинкова в последний раз появлялась на Уимблдоне. Тогда она прошла один раунд, обыграв Бабош (6:2, 6:2).

Теннисные аналитики отмечают, что прошлая неделя для Говорцовой выдалась очень напряженной. Белорусская спортсменка, игра которой пока еще нестабильна, вряд ли сможет сыграть на высоком уровне вторую неделю подряд.