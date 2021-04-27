Эксперт предупредила россиян о возможности заражения клещевым энцефалитом из-за молока

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Опасный вирус может находиться в сырых молочных продуктах. О нем, а также причинах того, почему инфекция может оказаться в пище, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия. Ее слова передают портал «Доктор Питер».

С ее слов стало известно, что энцефалит может передаться человеку не только после того, как его укусит клещ, но и тогда, когда он употребляет сырое молоко и другие продукты на его основе. Связано это с тем, что от инфекции может страдать животное, от которого и было получено сырье для создания указанной продукции.

- Здесь лидирует козье молоко, сыр из козьего молока. Но и коровье молоко тоже, если корову кусал клещ и в ее крови есть вирус энцефалита, то некипяченое молоко может привести к заражению человека, - приводят цитату эксперта РИА «Новости».

Напомним, что клещевой энцефалит является вирусной инфекцией, которая воздействует на всю центральную и периферическую нервную систему. Болезнь может привести к параличу или и вовсе к летальному исходу. Считается, что на данный момент основными переносчиками этого заболевания являются иксодовые клещи.


Напомним, что ранее на нашем сайте публиковалось новость, в которой мы рассказывали о том, что клещи открыли сезон охоты на кузбассовцев.

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