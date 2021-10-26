Эксперт предупредила кузбассовцев о смешении COVID-19 с другими инфекциями

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Специалист рассказала о микст-инфекции, которая грозит жителям Кемеровской области осенью этого года.

Заместитель главного врача Кузбасского клинического госпиталя ветеранов войн Марина Лыкова заявила, что для эпидсезона 2021 года характерно смешение коронавируса с другими респираторными инфекциями. Медик отметила, что такое сочетание является довольно опасным.

‒ Допустим, аденовирус попадает в организм человека и ослабляет иммунитет. Тогда следующему вирусу легче попасть внутрь и пройти тот же путь. Ситуация, когда в организме человека циркулируют сразу несколько вирусов, называется микст-инфекцией , ‒ передает слова Марины Лыковой VSE42.

Специалист отметила, что сейчас можно поставить прививку от COVID-19 и гриппа в один день.

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