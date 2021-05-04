Эксперт предупредил россиян о штрафных санкциях за досрочное погашение кредита

Алексей Гавришев заверил, что с 2011 году у россиян появилось право досрочного погашения кредитного займа без начисления комиссий и дополнительных платежей. Если данное условие не прописано в договоре, то заемщику необходимо в течение 30 дней осведомить организацию о планах выплатить долг.

Однако не все банки следуют закону и могут наказать своих клиентов за нарушение договора штрафными санкциями, передает слова эксперта агенство "Прайм". Поэтому после выплаты займа специалист рекомендует запросить у банка уведомление или официальное письмо на фирменном бланке с подписью ответственного сотрудника и печатью.