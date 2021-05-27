Эксперт предостерег россиян от публикации в Сети фотографий с геолокацией

Прежде всего, по словам специалиста, стоит избавиться от привычки публиковать в социальных сетях фотографии билетов на концерт или различных посадочных талонов на самолет.

- С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например, к туалету, - процитировали Никитина в издании.

Кроме того, опасность публикации различных билетов состоит и в том, что зачастую они представляют собой простой одноразовый QR-код. Заполучив его, злоумышленник сможет воспользоваться им вместо вас, а вы, как итог, не сможете пройти на мероприятие.

Осторожнее относиться стоит и к тем фотографиям, на которых изображены геометки. Обусловлено это тем, что сейчас существуют различные преступные группы, которые могут отслеживать ваш отпуск по геолокации. И во время вашего отсутствия собираются совершить кражу из вашей квартиры.

- Могут также отслеживать необычные дорогие автомобили и места, где они паркуются. Если вы делаете такие фотографии с геометками, это сильно упрощает злоумышленникам жизнь, - отметил Никитин.

Для того, чтобы делиться информацией описанного выше рода, вы можете воспользоваться возможностью заведения приватного аккаунта в социальных сетях. О нем же вы можете рассказать только друзьям, чтобы больше никто, кроме них, не смог пронаблюдать за тем, где вы сейчас находитесь или куда собираетесь.