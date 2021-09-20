Эксперт обозначила ограничения гаражной амнистии в России

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Правовед Лариса Солдатова объяснила, в каких случаях не будет действовать гаражная амнистия.

Для того чтобы оформить гараж в собственность по программе гаражной амнистии, необходимо учесть ряд юридических особенностей данной процедуры. В частности, обратить особое внимание на те строения, которые не подлежат действию программы, рассказала заместитель главы департамента публичного права факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Лариса Солдатова.


В программу амнистии не входят гаражи, которые строились без соблюдения норм и законов, а также без официального основания на строительство. В собственность нельзя будет оформить и здание, построенное на негосударственной земле. Таким образом, к заявлению необходимо приложить решение о предоставлении земельного участка под строительство или документы о создании гаражного кооператива, сообщает "Прайм" со ссылкой на эксперта.


Напомним, что гаражная амнистия вступила в силу 1 сентября этого года. Она дает возможность россиянам получить в собственность участки, на которых находятся их гаражи, построенные до декабря 2004 года. Действие гаражной амнистии продлится до 1 сентября 2026 года.

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