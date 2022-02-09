На Первом канале в телепередаче "Пусть говорят" вышел эфир посвященный убийству "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожковой.

Ее тело нашли в лесополосе на территории Новой Москвы. Несколько месяцев девушку считали без вести пропавшей, а ее муж- экс-чиновник Новокузнецка Александр Попов, который и оказался убийцей, во избежании подозрений, сам обратился в полицию.

В телепередаче приняли участие психологи, юристы и близкие знакомые семейной пары. Одна из подруг убитой призналась, что Александр не был в списке подозреваемых, так как подавал вид приличного семьянина.

На это мнение резко возразила психолог и криминалист Софья Болховитина, отметив ярко выраженные черты лица, которые указывают на возможность совершения им убийства.

– Я предполагаю, что он психопат, поскольку есть определенные поведенческие признаки на это указывающие <...> У него гипомимичное лицо – это низкоамплитудная лицевая экспрессия. <...> У него лицо не выражающее особо ничего, плюс есть небольшой оттенок отвращения. Я вижу признаки личностного инфантилизма, что тоже говорит как бы в мою пользу. Мое чутье подсказывает, что это как раз таки маньяк, – отметила эксперт в эфире Первого канала.