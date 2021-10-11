Эксклюзивный пентхаус из трех квартир появился на продаже в Кемерове

0
Фото:  

Пентхаус в элитном жилом комплексе, расположенном в Заводском районе кузбасской столицы, был выставлен на продажу. Собственник оценил жилье на 14-этаже в почти 10 миллионов рублей.

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, жилище в 152, 9 метров квадратных, которое создано путем объединения трех квартир, предлагается приобрести за 9,5 миллионов рублей. Земельный участок расположен в Заводском районе областного центра на улице Дружбы, 5.

Свободная планировка позволяет создать свое уникальное пространство с учетом вашего образа жизни: 6 панорамных окон, 3 зоны для санузла и 3 зоны кухни позволят разместить каждую из комнат на наиболее комфортную из сторон света, – указал автор в объявлении.

Собственник отметил, что на цокольном этаже строения оборудованы места для машин. При этом до парковки владельцы авто смогут добраться в лифтовой кабине.


На территории возле высотного здания в скором времени появится большой парк, а также площадка со сценой для проведения мероприятий, разнообразные детские игровые зоны и песочница для малышей.

Фото: Avito

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29943

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined