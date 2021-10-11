Эксклюзивный пентхаус из трех квартир появился на продаже в Кемерове

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, жилище в 152, 9 метров квадратных, которое создано путем объединения трех квартир, предлагается приобрести за 9,5 миллионов рублей. Земельный участок расположен в Заводском районе областного центра на улице Дружбы, 5.

– Свободная планировка позволяет создать свое уникальное пространство с учетом вашего образа жизни: 6 панорамных окон, 3 зоны для санузла и 3 зоны кухни позволят разместить каждую из комнат на наиболее комфортную из сторон света, – указал автор в объявлении.

Собственник отметил, что на цокольном этаже строения оборудованы места для машин. При этом до парковки владельцы авто смогут добраться в лифтовой кабине.

На территории возле высотного здания в скором времени появится большой парк, а также площадка со сценой для проведения мероприятий, разнообразные детские игровые зоны и песочница для малышей.