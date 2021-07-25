Экс-защитник новокузнецкого ХК "Металлург" скончался на 46-ом году жизни

0

Представители хоккейного клуба "Металлург" из Новокузнецка сообщили о смерти своего бывшего игрока.

В официальном аккаунте клуба в социальных сетях появилось сообщение о смерти Евгения Пупкова - бывшего защитника команды новокузнецкого "Металлурга".

- Новокузнецкий хоккейный клуб выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям Евгения Борисовича, - написано в публикации.

Умершему спортсмену было 45 лет. В межсезонье его пригласили на должность старшего тренера ХК "Алматы" из Казахстана. Свой пост он должен был занять в сезоне-2021/2022

Фото:  

Пупков выступал за новокузнецкую хоккейную команду на протяжении десяти сезонов, начав свой путь на чемпионате 1995-1996 годов. За свою карьеру он также представлял СКА, "Амур", "Автомобилист", "Химик" и другие клубы. В 2006 году Пупков выступал на Олимпийских играх в составе сборной Казахстана.


В пресс-службе ХК "Алматы" сообщили, что хоккеист скончался после заражения коронавирусом, передает РИА "Новости".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27384

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined