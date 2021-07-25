Пупков выступал за новокузнецкую хоккейную команду на протяжении десяти сезонов, начав свой путь на чемпионате 1995-1996 годов. За свою карьеру он также представлял СКА, "Амур", "Автомобилист", "Химик" и другие клубы. В 2006 году Пупков выступал на Олимпийских играх в составе сборной Казахстана.

В пресс-службе ХК "Алматы" сообщили, что хоккеист скончался после заражения коронавирусом, передает РИА "Новости".