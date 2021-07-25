В официальном аккаунте клуба в социальных сетях появилось сообщение о смерти Евгения Пупкова - бывшего защитника команды новокузнецкого "Металлурга".
- Новокузнецкий хоккейный клуб выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям Евгения Борисовича, - написано в публикации.
Умершему спортсмену было 45 лет. В межсезонье его пригласили на должность старшего тренера ХК "Алматы" из Казахстана. Свой пост он должен был занять в сезоне-2021/2022
Пупков выступал за новокузнецкую хоккейную команду на протяжении десяти сезонов, начав свой путь на чемпионате 1995-1996 годов. За свою карьеру он также представлял СКА, "Амур", "Автомобилист", "Химик" и другие клубы. В 2006 году Пупков выступал на Олимпийских играх в составе сборной Казахстана.
В пресс-службе ХК "Алматы" сообщили, что хоккеист скончался после заражения коронавирусом, передает РИА "Новости".
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