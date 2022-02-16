Экс-зампред правительства Кузбасса заняла новую должность в Москве

Экс-зампред правительства Кемеровской области Елена Пахомова начала выполнять работу и.о. ректора Российской государственной специализированной академии искусств в Москве.
Соответствующая информация появилась на сайте высшего учебного заведения.
Елена Пахомова была представлена расширенному заседанию ученого совета, на котором рассказали про все заслуги и награды нового руководителя.
Напомним, работу в кузбасском правительстве она оставила в начале января.
Фото: Российская государственная специализированная академия искусств
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