Экс-замглавы Таштагольского района попал под следствие по подозрению в получении взятки

Исходя из данных, собранных в ходе следственных мероприятий, 55-летний мужчина, стоящий в должности директора одного из муниципальных унитарных предприятий Таштагольского муниципального района, и 35-летний кузбассовец, занимавший пост заместителя главы района по строительству, пришли с предложением к руководителю коммерческой фирмы. Таким образом, планировали они получить денежное вознаграждение за то, что не будут обращать внимание на то, что у компании отсутствуют необходимые документы при строительстве и вводе в эксплуатацию четырех многоквартирных домов. Стоимость «услуг» чиновников составила 305 тысяч рублей.

О противозаконной деятельности представителей власти в кузбасском районе прознали правоохранители. По итогам организованной проверки было выявлено, что строительство здания с его дальнейшим вводом в эксплуатацию производилось без соответствующих по закону документов. Примечательным является то, что администрация купила в домах жилье для детей-сирот. К текущему же моменту ввод жилья в эксплуатацию был отменен по судебному решению.

На рабочих местах и в домах чиновников были проведены обыски. В итоге была изъята документация, которая может помочь в ходе следственных мероприятий.

В настоящий момент же экс-замглавы находится под домашним арестом, ему было предъявлено обвинение по факту, описанному выше. В дальнейшем правоохранители дадут юридическую оценку действиям и взяткодателя, сообщают в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Сейчас расследование дела продолжается.