Экс-замглавы района в Кузбассе предстанет перед судом по обвинению во взятках

Обвинение было выдвинуто в отношении 35-летнего бывшего заместителя главы Таштагольского муниципального района. По версии следствия, в декабре 2020 года чиновник вступил в сговор с 55-летней директором одного из муниципальных предприятий. Она договаривалась с руководителями различных фирм, которым за денежное вознаграждение предлагала преимущества при заключении муниципальных контрактов. Всего чиновники получили три взятки: 305 тысяч рублей, 378 тысяч рублей и 1 млн 676 тысяч рублей.

"Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал. 55-летняя директор унитарного предприятия со следствием сотрудничала, вину признала, заключила досудебное соглашение. В отношении женщины уголовное дело уже рассматривается в суде", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Возбужденное в отношении бывшего чиновника дело также направили в суд для рассмотрения по существу.