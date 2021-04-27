Экс-замглавы Новокузнецка получил 3,5 года колонии за отмывание 18,5 млн рублей

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Суд приговорил бывшего заместителя главы Новокузнецка к лишению свободы за мошенничество на несколько миллионов рублей.

Экс-замградончальника южной столицы Кузбасса, обвиняемый в мошенничестве и легализации незаконных денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, получил уголовный срок.


Напомним, бывший чиновник был уличен в мошеннической схеме при проведении электронного аукциона на оказание услуг администрации Новокузнецка. Он обеспечил победу фирме, подконтрольной его родственнику, с которой были заключены муниципальные контракты на выполнение противопаводковых мероприятий. Компания получила 18,5 млн рублей по договорам, но свои обязательства не исполнила.

– Бывший чиновник, зная о невыполнении работ, принял документы и произвел полный расчет с подрядчиком, – сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Уголовное дело сообщников сейчас находится на рассмотрении в суде.


26 апреля суд признал экс-замглавы виновным и назначил ему 3,5 года лишения свободы с возмещением причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

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