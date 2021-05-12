Экс-заместитель губернатора Кузбасса скончалась на 57-ом году жизни

Эту информацию сообщили в Минсоцзащиты региона. В публикации сотрудники выразили соболезнования родным и близким усопшей.
Известно, что экс-заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социальной политики Галина Остердаг скончалась на 57-ом году жизни.
– Коллективы Министерства, органов и учреждений социальной защиты населения Кузбасса, ветераны отрасли скорбят о Галине Васильевне. Система социальной защиты населения Кузбасса будет помнить о ней с глубоким уважением и благодарностью за ее труд, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Остердаг заняла пост руководителя департамента социальной защиты населения Кузбасса в 2009 году, после продвинулась по карьерной лестнице и стала заместителем губернатора. Однако а в 2015 году женщина сложила с себя полномочия и ушла в отставку.
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