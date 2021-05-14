Экс-участник музыкальной группы "Чай вдвоем" Денис Клявер принял участие в акции "Сад памяти", которая состоялась в Кемеровской области, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Так, мероприятие состоялось в среду, 12 мая, на территории Беловского лесничества.

— Второй год мы [с семьей] принимаем участие в акции "Сад памяти". <…> Сегодня мне выпала честь поучаствовать в масштабном мероприятии в Кузбассе. Вместе с горняками, плечом к плечу, мы посадили тысячи деревьев, — подписал пост в личном Instagram-аккаунте артист.

В общей сложности в массовой высадке деревьев поучавствовали 50 человек, часть из них – это представители рабочих династий, а также власти региона и деятели современной культуры. Кроме того, певец обратил внимание, что цель акции — высадить 27 миллионов деревьев, чтобы они напоминали о каждом, кто отдал жизнь на войне.