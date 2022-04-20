Экс-судья из Кемерова попал на скамью подсудимых за мошенничество

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Бывший кемеровский судья получил срок за попытку содействия в слушании.

Зимой прошлого года к 67-летнему судье в отставке обратился знакомый адвокат с просьбой посодействовать в смягчении статьи для его клиента.

– Мужчина решил заработать обманным путем и убедил адвоката, что якобы договорился с должностными лицами данного суда о том, что за взятку в 100 тысяч рублей они выполнят просьбу защитника, – передает СК по Кемеровской области.

Передача денежных средств проходила под контролем сотрудников ФСБ. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".


Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

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