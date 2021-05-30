Экс-сторож автостоянки похитил грузовик бывшего работодателя в Новокузнецке

0
Фото:  

Житель южной столицы Кузбасса проник на территорию стоянки, которую раньше охранял, и похитил грузовик, который принадлежит его бывшему начальнику. Краденное горожанин сдал в пункт приема металлов.

Об инциденте, произошедшем в Новокузнецке, полицейским сообщил 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный с автостоянки похитил его грузовик. Сумму ущерба оценили в 250 тысяч рублей.


Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, полицейским удалось установить, что к краже может быть причастен 63-летний бывший сторож организации.

- Сотрудники полиции выяснили, что ночью он проник на территорию паркинга, украл транспортное средство, а затем сдал его в пункт приема металлов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.


Отмечается, что похищенное авто было найдено и возвращено законному владельцу.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25533

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined