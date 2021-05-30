Экс-сторож автостоянки похитил грузовик бывшего работодателя в Новокузнецке

Об инциденте, произошедшем в Новокузнецке, полицейским сообщил 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный с автостоянки похитил его грузовик. Сумму ущерба оценили в 250 тысяч рублей.

Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, полицейским удалось установить, что к краже может быть причастен 63-летний бывший сторож организации.

- Сотрудники полиции выяснили, что ночью он проник на территорию паркинга, украл транспортное средство, а затем сдал его в пункт приема металлов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

Отмечается, что похищенное авто было найдено и возвращено законному владельцу.